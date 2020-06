Nach Schließung wegen Corona-Pandemie : Eiffelturm ist wieder weitgehend geöffnet

Paris Mehr als drei Monate war das Wahrzeichen von Paris wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Jetzt darf man wieder bis zur zweiten Plattform – aber nur über Treppen. Die Aussicht macht die Anstrengung aber schnell vergessen.

Fast 700 Stufen sind es bis zum großen Wow-Effekt, dann liegt dem staunenden Besucher Paris zu Füßen. Über drei Monate war der Eiffelturm in der Corona-Krise geschlossen, am Donnerstag durften zum ersten Mal wieder Besucher bis zur zweiten Aussichtsplattform in 115 Metern Höhe hinaufsteigen. Das war an dem heißen Sommertag mit über 30 Grad allerdings eine schweißtreibende Angelegenheit. Die Aufzüge, die in normalen Jahren rund sieben Millionen Besucher auf die verschiedenen Etagen befördern, bleiben wegen der strengen Hygiene-Regeln in Frankreich vorläufig noch geschlossen. Anstrengend.