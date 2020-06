Kommentar : Es wird ihm nicht schaden

Foto: SZ/Robby Lorenz

US-Präsident Trump hat seinen heftig kritisierten Wahlkampf-Mega-Auftritt in Tulsa sichtlich genossen. Doch innerlich dürfte ihn mächtig gewurmt haben, dass das Enthüllungsbuch seines Ex-Sicherheitsberaters John Bolton am Dienstag per Gerichtsverfügung wie geplant erscheinen darf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Friedemann Diederichs

Trump habe nicht nachgewiesen, dass ihm „irreparabler Schaden“ durch das Buch entstehe, sagten die Richter. Ein Urteil wohl nach der Devise: Wenn die Reputation wie bei Trump ohnehin ruiniert ist, kann er sich kaum glaubhaft gegen weiteren Rufschaden wehren.