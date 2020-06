Das Saarland und Corona : Ein „Lächeln ohne Maske“ vermisst

Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) im April bei einer Pressekonferenz. In der schlimmsten Corona-Zeit hätte ihr vor allem „die direkte Begegnung“ gefehlt und „ein Lächeln ohne Maske“. Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken Die Corona-Krise hat auch das Saarland erschüttert. Drei Monate nach dem Lockdown gehen die Schritte wieder in Richtung Normalität. Politiker ziehen persönlich Bilanz.

Die Corona-Pandemie hat die Saarländer nach Ansicht von Spitzenpolitikern des Landes enger zusammengeschweißt. „Diese tiefgreifende Krise hat uns nochmals in besonderer Weise vor Augen geführt, wie groß der Zusammenhalt im Saarland ist“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). „Es hat viele solidarische Ansätze gegeben bei Nachbarschaftshilfe und anderen“, meinte auch Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD). Es sei „toll, wie viele Initiativen sich vor Ort gegründet haben, um in der unmittelbaren Nachbarschaft auszuhelfen“, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD). „Ich hoffe, dass diesem Miteinander auch nach der Krise noch so hohe Bedeutung zukommt.“