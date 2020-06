Saarbrücken Jawohl, Andrea Jahn hat in der Stadtgalerie gezeigt, was sie kann, hat mit einem Mini-Team und einem Mini-Etat einen maximal spannenden, offensiven Kurs gefahren. Hat und sich dadurch Ansehen unter hiesigen Künstlern erworben. Hat den im Saar-Kultusministerium als Dogma verkündeten kulturpolitischen Auftrag grenzüberschreitender Kooperationen erfüllt, eroberte sich sich durch ihre von jedem Dünkel freie Art Unterstützer für ihre Institution erobert. Kurz, Andrea Jahn war und ist ein Glücksfall für die Saar-Kulturpolitik.

Bleibt das so? Die SPD-Kultusministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) hat das Auswahlverfahren als geheime Kommandosache gemanagt. Das löst nicht nur beim Koalitionspartner CDU, sondern auch bei manchem Bürger ernsthafte Bedenken aus, ob Jahn überhaupt die beste Bewerberin ist – oder doch nur eine „ausgekungelte“ SPD-Kandidatin, der die adäquate „Einflughöhe“ fehlt. Und also ist Jahn beschädigt, unnötigerweise. Dabei bringt sie tatsächlich allerbeste Voraussetzungen mit – als Leiterin der Modernen Galerie. Jahn wird dieses Haus der Stiftungsmuseen mit Sicherheit aus seinem „Elfenbeinturm“-Dasein erlösen. Obwohl ihr die Erfahrung mit genuinen (Sammel-)Aufgaben eines Museums fehlt.

Doch was ist mit den anderen Museen? Die Stiftung ist nun mal mehr als die Moderne Galerie, ist ein Gemischtwarenladen und Riesendampfer aus historischen Sammlungen und Standorten, inhomogen gewachsen, mit strukturellen Problemen, die Reformen nötig machen, die eine energische Hand fordern. Vor allem aber viel Autorität gegenüber eigenständig agierenden Sammlungsleitern. Sich in der eigenen Mannschaft durchzusetzen, dürfte zur zentralen Herausforderung für die neue Stiftungs-Chefin werden. Freilich kennt die Saarland-Insiderin Jahn die hausinternen Widerstände, an denen schon ein Meinrad Maria Grewenig als Interims-Stiftungs-Vorstand scheiterte. Freilich kann Jahn auf unaufhörlichen Rückenwind aus dem Kultusministerium vertrauen. Ihr Erfolg ist der der Ministerin. Das SPD-geführte Haus hat auf viele Jahre die drei Filet-Stücke der Saar-Kultur an „ihre“ Intendanten und Direktoren vergeben. Ulrich Commerçon (SPD) verpflichtete in seiner Minister-Zeit Bodo Busse als Staatstheater-Intendanten, brachte als Fraktionschef beim Weltkulturerbe „seinen“ Kandidaten Ralf Beil durch. Und jetzt hat Streichert-Clivot die einst von der SPD-Oberbürgermeisterin Charlotte Britz berufene und hoch geschätzte Jahn für die Stiftung auserkoren. Alles auf Rot. Chapeau, würden Parteipolitiker wohl sagen.