Staatschef unter Druck : Brasiliens Präsident droht Amtsenthebung

Brasilia Als der Oberste Gerichtshof das Video am Freitag kurz nach Börsenschluss online stellte, da brach erst einmal die Website des Gerichts zusammen. Wie die Cliffhanger-Episode einer Telenovela verfolgten Millionen Brasilianer die mehrstündige Aufzeichnung der Kabinettssitzung vom 22. April, die dem Rücktritt von Justizminister Sérgio Moro vorausging.

Und so schlittern Brasilien und seine Regierung ausgerechnet in dem Moment in eine schwere Krise, in dem das Land auf den Höhepunkt der Corona-Pandemie zusteuert. Am Ende dieser Krise könnte ein Amtsenthebungsverfahren gegen Bolsonaro stehen. Denn die Aufzeichnungen belegen eindeutig, dass der Präsident die Demokratie im Allgemeinen und die Gewaltenteilung im Besonderen nicht respektiert. Während andere Länder verzweifelt nach Wegen aus der Coronakrise suchen, diskutiert Brasilien darüber, wie man den irrlichternden Präsidenten loswird. Rund zwei Dutzend Amtsenthebungsverfahren sind gegen den Rechtsextremen bereits im Parlament eingebracht.