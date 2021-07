Kommentar : Vorsicht trotz Sommerspaß

Es ist wieder so weit: Die Corona-Zahlen gehen nach oben. Wer denkt, er könne unbekümmert durch diesen Sommer gehen, wurde inzwischen hoffentlich eines Besseren belehrt. Urlaub machen, essen gehen, ein Konzert besuchen, sich auf ein Bierchen mit Freunden treffen – nichts davon lässt sich in diesem zweiten Corona-Sommer völlig unbeschwert genießen, leider.

Was soll man denn nun tun?, mag da so mancher fragen. Das Leben muss doch weitergehen, wir können uns nicht einfach bis in alle Ewigkeit selbst einsperren. Richtig, das kann nicht die Lösung sein. Die aktuellen Zahlen sind bei weitem kein Grund zur Panik. Aber nachlässig darf man nun auch nicht werden – das wird sich sonst rächen, spätestens dann, wenn die Temperaturen wieder fallen.