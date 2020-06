Analyse : Fünf große Baustellen – und Wahlen im November

Washington Fünf Monate noch bis zu den Präsidentschafts-Wahlen in den USA – und für Donald Trump sieht es düster aus. Seine Zustimmungsrate liegt derzeit je nach Umfrage zwischen 39 und 42 Prozent – der niedrigsten seiner Amtszeit.

Eine zweite Corona-Infektionswelle deutet sich an, mit bisher noch nicht absehbaren Folgen für die Beschäftigungslage, die für die US-Bürger ein wichtiges Kriterium bei der Stimmabgabe ist. Und im direkten Vergleich mit dem Demokraten Joe Biden liegt Trump derzeit Demoskopen zufolge um bis zu acht Prozent zurück. Sollte Biden am 20. Januar 2021 tatsächlich die Amtsgeschäfte von Trump übernehmen können, erwartet die Nation von ihm, dass er sie aus der durch die Rassismus-Debatte noch verschärften Krisenstimmung führt. Die Probleme, mit denen sich die USA derzeit konfrontiert sehen, sind vielfältig und oft drängend. Beginnen könnte der Wahlsieger mit diesen fünf wichtigen Problemzonen:

Der gewaltsame Tod von George Floyd hat das Land in einen Ausnahmezustand und Aufruhr wie selten zuvor versetzt. Gleichzeitig läuft „political correctness“ Amok – siehe die Absetzung des Filmklassikers „Vom Winde verweht“, für den erstmals eine Afro-Amerikanerin einen „Oscar“ bekam. In dieses teilweise irrational-aufgeheizte Reizklima Ruhe zu bringen, ist erste Präsidentenpflicht. Geschehen könnte dies mit einer landesweiten Polizeireform, bei der bestimmte Praktiken sanktioniert werden und mit der Cops leichter als bisher zur Rechenschaft gezogen werden.

Ein weiteres Problem sind die Einkommens-Unterschiede. Noch immer gibt es Bundesstaaten ohne einen menschenwürdigen Mindestlohn. Das führt unter anderem dazu, dass Jahreseinkommen und Vermögen von Minderheiten – die oft Billiglohn-Jobs haben – weiter deutlich hinter denen von Weißen zurückliegen. Und dass Schwarze und Latinos in vielen Metropolen weiter in „Ghetto“-Vierteln leben, in denen Gangs, Drogenhandel und eine hohe Kriminalitätsrate den Alltag prägen. Rassen-Trennung existiert also in den USA weiterhin – mit enormen Auswirkungen auf Schulbildung, Sicherheit und Gesundheitsfürsorge.