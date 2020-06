Kostenpflichtiger Inhalt: Analyse : Merkel will es in Europa ein letztes Mal wissen

Leidenschaftliche Europäerin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Angela Merkel ist leidenschaftliche Europäerin und tat dies auch am Donnerstag im Bundestag bei ihrer Regierungserklärung wieder kund. Die AfD ist eine Partei, die ebenso leidenschaftlich europakritisch ist.

Von Werner Kolhoff

Bei keinem Thema – außer der Flüchtlingspolitik – sind die Unterschiede deutlicher. Beide Seiten gerieten heftig aneinander.

Anlass der Debatte waren die Video-Sitzung der EU-Regierungschefs an diesem Donnerstag und die am 1. Juli beginnende deutsche Ratspräsidentschaft. Alle halbe Jahre wechselt das, weswegen jedes der derzeit 27 Mitgliedsländer rechnerisch nur alle 13 Jahre drankommt. Da Merkel schon so lange regiert, ist es für sie bereits die zweite Präsidentschaft. Schon vor Corona hatte man in Berlin gespürt, dass diese Zeit für sie eine Art europapolitisches Vermächtnis zum Abschluss ihrer Kanzlerschaft werden sollte. Nun, da die EU wirtschaftlich in eine tiefe Krise geraten ist, gilt das erst recht.

„Unser Europa ist verwundbar“, sagte die Kanzlerin. „Noch nie waren Zusammenhalt und Solidarität so wichtig wie heute.“ Eindringlich warb sie für das Hilfspaket im Umfang von 540 Milliarden Euro, das sie zusammen mit Frankreichs Präsident Macron entwickelt hatte, um gebeutelten Staaten wie Italien und Spanien wieder auf die Beine zu helfen. Ihre Begründung: Auch Deutschland könne „nur erfolgreich sein, wenn auch die anderen Staaten stark sind“. Es war ohnehin klar, dass die AfD dagegen halten würde. Doch die Kanzlerin heizte von sich aus die Stimmung noch an, als sie sagte, dass „antidemokratische Kräfte“ nur auf eine ökonomische Krise durch Corona warteten, „um sie dann zu missbrauchen“. Sofort gab es heftige Zwischenrufe von rechts, die Merkel süffisant kommentierte: „Da scheint sich jemand angesprochen zu fühlen.“ Und das war auch so. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel warf Merkel vor, Corona als Vorwand zu benutzen, „um das Tabu einer rechtswidrigen Vergemeinschaftung der Staatsschulden zu brechen“. Letztlich müssten die deutschen Steuerzahler für die Misswirtschaft anderer Länder zahlen.

Die Debatte blieb trotz dieses Gegensatzes weitgehend sachlich; emotional wurde es nur an einer Stelle: Das war, als SPD-Redner Martin Schulz den Ländern Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden vorwarf, sie seien „Wohlstandsegoisten“. Die Vier lehnen den Merkel-Macron-Plan bisher ab. AfD-Fraktionschef Alexander Gauland hielt es fast nicht auf seinem Stuhl: „Sie sollten sich schämen, andere europäische Nationen so zu beschimpfen“, rief er empört in Richtung Schulz. Tatsächlich sieht man selbst im Kanzleramt die Haltung der „sparsamen Vier“ nicht so kritisch wie der einstige SPD-Kanzlerkandidat. Diese Länder seien nicht grundsätzlich gegen eine europäische Solidaritätsaktion, hieß es in Merkels Umgebung. „Sie stellen nur die Instrumente in Frage.“