Kommentar : Lukaschenko benutzt Menschen als Waffen

Alexander Lukaschenko meint, was er sagt. Und er handelt danach, selbst wenn es Menschenleben kostet. Das ist die härteste Lektion, die seine Gegner in Belarus nach der gefälschten Wahl 2020 lernen mussten.

„Wir haben nicht gedacht, dass es so schlimm kommen würde“, war später in der Opposition zu hören. Dabei hatte Lukaschenko ein Massaker angekündigt, sollte es Proteste geben. Kurz darauf ließ er seine Sonderpolizei prügeln und foltern. Menschen starben.

Für die EU hätte das Warnung genug sein müssen. Dennoch war man in Brüssel nicht einmal ansatzweise auf das vorbereitet, was in Belarus seit einigen Wochen passiert. Lukaschenko benutzt Migranten als Waffen. Er nutzt die verzweifelte Lage von Menschen im Irak, in Syrien oder Afghanistan aus und lässt sie in die EU schleusen.