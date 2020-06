Leitartikel : Zuverlässiger, pünktlicher, klimaschonender – klingelt es?

Schön wär’s, wenn diesmal alle Träume von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer in Erfüllung gingen. Richtig ist, der „Schienenpakt“ ist ein sehr umfassendes Konzept bis zum Jahr 2030. Er zeigt auf, in welche Richtung es für die Bahn gehen soll – mehr Menschen und Güter will man auf die Schiene bringen, die Bahn soll zuverlässiger, pünktlicher und klimaschonender werden.

Aber, wie so oft, wenn Scheuers PR-Maschine in Gang gesetzt wird, muss man auch hinter die schöne Fassade gucken. So dürfte es beim sinnvollen und längst überfälligen „Deutschlandtakt“ viel länger dauern, bis er tatsächlich bundesweit auf den zentralen Strecken umgesetzt werden kann. Es fehlt an schnellen Zügen, doppelstöckigen wie in Frankreich zumal; es mangelt an zusätzlichen Gleisen, Personal benötigt der Konzern ebenfalls dringend. Dass ein Zug noch in diesem Jahr alle 30 Minuten zwischen Berlin und Hamburg fahren soll, ist somit nur ein Appetithäppchen.