70 bis 90 Prozent weniger Fahrgäste : Rehlinger will Hilfen für ÖPNV

In der Corona-Krise fahren deutlich weniger Menschen mit dem Bus. Foto: dpa/Yorick Jansens

Saarbrücken In einem offenen Brief wendet sich die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red