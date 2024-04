Pro & Contra Genderverbot Warum ich das Genderverbot in Bayern für absolut falsch halte

In Bayern ist das Gendern nun seit 1. April an Behörden, Schulen und Hochschulen verboten – leider kein Aprilscherz. Dabei waren Behörden dort ohnehin schon verpflichtet, sich an die deutsche Rechtschreibung zu halten, die die Verwendung von Sternchen, Doppelpunkten oder Unterstrichen zur Versinnbildlichung aller Geschlechter nicht vorsieht.