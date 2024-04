Kino Achteinhalb Drei Filme über die „Nelkenrevolution“ in Portugal

Das Kino Achteinhalb widmet sich mit drei Filmen der so genannten Nelkenrevolution – sie stürze im April 1974 die Diktatur in Portugal. Den Namen trägt der Umsturz, weil Unterstützerinnen und Unterstützer den aufständischen Soldaten Nelken in die Gewehrläufe steckten. Das Kino zeigt gemeinsam mit seinen drei Kooperationspartnern, der Universität des Saarlandes, dem Instituto Camões und der Botschaft Portugals in Deutschland, drei Produktionen; zu jedem Film (Original mit Untertiteln) gibt es eine Einführung.