Leitartikel : Erdogans politische Kehrtwenden und die Nato

Türkische Kampfflugzeuge greifen im Irak an, türkische Soldaten besetzen Teile von Syrien, türkische Schiffe bringen Waffen nach Libyen: Die Nato habe ein „Türkei-Problem“, sagt Frankreich und fordert eine Debatte in der Allianz über das Verhalten Ankaras.

Im Kalten Krieg und mehr als ein Jahrzehnt danach herrschte in Ankara und im Westen gleichermaßen die traditionelle Vorstellung von der Türkei als Außenposten der Nato an der Grenze zu Russland, Zentralasien und dem Nahen Osten. Doch das hat sich grundlegend geändert. Unter Präsident Erdogan betrachtet sich die Türkei als eigenständiger Akteur, der mal mit der Nato und mal mit Russland zusammenarbeitet, so wie es ihm gerade ratsam erscheint. Das führt zu außenpolitischen Kehrtwenden, die man früher nicht von der Türkei gewohnt war. Im Jahr 2015 forderte Ankara die Solidarität der Nato-Verbündeten ein, nachdem die türkische Luftwaffe ein russisches Kriegsflugzeug an der syrischen Grenze abgeschossen hatte und Russland mit Konsequenzen drohte. Nur ein Jahr später begann eine enge Zusammenarbeit von Türkei und Russland in Syrien. Inzwischen liegt die Türkei mit den meisten Nachbarn und vielen Verbündeten im Clinch. Tausende türkischer Soldaten sind in Nord-Syrien stationiert, wo inzwischen sogar die türkische Lira als Währung eingeführt wird, türkische Kampfjets bombardieren mutmaßliche Stellungen der kurdischen Terrororganisation PKK beim Nachbarn Irak. Mit den USA gibt es Krach wegen der Syrien-Politik. In Libyen unterstützt die Türkei die Einheitsregierung in Tripolis mit Waffen, Militärberatern und syrischen Kämpfern.