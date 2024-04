Keine Entschuldung der Saar-Kommunen Dieses Scheitern war lange absehbar – was es für die Kommunen im Saarland bedeutet

Das Vorhaben der Bundesregierung, hochverschuldete Städte und Gemeinden von ihren Kassenkrediten zu entlasten, ist lobenswert. Aber es ist tot. Da kann der Bundesfinanzminister noch so oft sagen, man würde ja gerne, aber die Union stimme der Verfassungsänderung leider nicht zu. Und die Union kann noch so oft beteuern, man würde ja mitmachen, aber die Ampel komme nicht in die Pötte.