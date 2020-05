Corona-Krise : „Neustart“-Programm verdoppelt

Berlin Kulturstaatsministerin Grütters stockt die Förderung für Kultureinrichtungen weiter auf.

Grütters hatte das Programm ins Leben gerufen, um vor allem kleinen und mittleren Kultureinrichtungen eine rasche Wiedereröffnung nach der coronabedingten Schließung zu ermöglichen. Der Ansturm auf das Hilfsprogramm, das speziell Investitionen in Umbaumaßnahmen finanziert, überstieg nach Angaben aus ihrem Haus schon in den ersten Wochen das Volumen des Hilfsprogramms. Gefördert werden Investitionen in den Umbau und zur Ausstattung, etwa der Einbau von Schutzvorrichtungen oder die Optimierung der Besuchersteuerung. Dafür sind zwischen 10 000 und 50 000 Euro pro Kultureinrichtung vorgesehen.