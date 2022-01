Zwei Polizisten verletzen sich bei Einsatz : Polizei nimmt flüchtigen mutmaßlichen Einbrecher nach Verfolgungsfahrt in Saarbrücken fest

Saarbrücken Am Freitagabend hat sich ein 38-Jähriger mit einem mutmaßlich von ihm gestohlenen Auto in Saarbrücken eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Polizisten konnten den Fahrer erst durch Einschlagen der Fensterscheibe stoppen. Bei dem Einsatz wurden zwei Beamte verletzt. Dem Festgenommenen werden zudem mehrere Einbrüche vorgeworfen.

Gegen 19.00 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt auf einen älteren Mercedes CLK aufmerksam, der wenige Wochen zuvor gestohlen worden war. Als sie das Fahrzeug stoppten und den Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, hielt dieser den Wagen zunächst in der Richard-Wagner-Straße am Fahrbahnrand an. Als sich die Polizisten dem Fahrzeug näherten, beschleunigte der 38-Jährige das Fahrzeug plötzlich stark und flüchtete in Richtung Ursulinenstraße in einen dortigen Hinterhof.