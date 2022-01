Nächtliches Feuer in Schafbrücke : Unbekannter zündet mobile Radarfalle in Saarbrücken an (mit Bildergalerie)

Foto: BeckerBredel 12 Bilder Ziemlich verkohlter Flitzerblitzer in Saarbrücken

Saarbrücken Offensichtlich ist hier jemand gar nicht gut auf mobile Blitzer zu sprechen. Im Saarbrücker Stadtteil Schafbrücke ist eine Radarfalle in Flammen aufgegangen. Dabei rechnete er wohl nicht damit, was der Apparat noch so kann außer teure Fotos schießen.

Die Feuerwehr hat in der Nacht auf Dienstag, 25. Januar, zum Brand eines transportablen Blitzers ausrücken müssen. Wie die Polizei meldet, hatten um 2.35 Uhr Bewohner des Grumbachtalweges in Saarbrücken-Schafbrücke bemerkt, dass es vor ihrer Haustür brannte. Daraufhin schlugen sie Alarm.

Als die Feuerwehr kam, war das Feuer bereits erloschen. Dennoch schauten die Helfer nach, ob nicht doch etwas loderte. Die Ermittler gehen davon aus, dass jemand an der Radarfalle zündelte. Ob das Gerät schon bald wieder teure Fotos von Temposündern schießt, ist noch unklar. Zuerst einmal müsse überprüft werden, ob die Technik durch den Brand beschädigt wurde.