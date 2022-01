Aufgeflogen : Kind (12) unternimmt Spritztour mit Auto von Saarbrücken nach Sulzbach – und so wird die Polizei darauf aufmerksam

Die Polizei stellte in Sulzbach eine sehr junge Autofahrerin. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Sulzbach Mit einem Jungen war ein Mädchen am Mittwochabend in der Landeshauptstadt umhergezogen. Dabei sollte es dann nicht bleiben. Der Polizei gerieten sie in die Fänge, weil etwas ganz und gar nicht passte.

Eine eigentlich routinemäßige Streifenfahrt der Polizei in Sulzbach hat am Mittwochabend, 26. Januar, eine ungewöhnliche Wendung genommen. Denn die Beamten wurden auf ein Auto aufmerksam, an dem etwas nicht stimmte. Doch dann sollte es für die Ermittler ganz überraschend kommen.

Eigentlich waren die Polizisten wegen der Kennzeichen aufmerksam geworden, wie ein Behördensprecher meldet. Die waren nicht korrekt an den Honda montiert. Die Beamten stoppten die Karosse – sofort öffneten sich Fahrer- sowie Beifahrertür und die beiden Insassen türmten.

Bereits da wunderten sich die Polizisten darüber, wie klein die Fahrerin war. Nach kurzer Flucht holten sie sie ein. Dabei stellte sich rasch heraus: Die Chauffeurin hätte gar nicht am Steuer sitzen dürfen: Es handelte sich um ein Kind, ein gerade mal zwölf Jahre altes Mädchen. Ihr Begleiter, den die Polizei später bei seinen Eltern zuhause ausfindig machte: ein 15-jähriger Junge.

Das Auto, mit dem sie umhergekurvt waren, stammte aus Saarbrücken, wo sie zuvor unterwegs gewesen waren. Es stand dort am Straßenrand, mit Zündschlüssel. Diese Gelegenheit nutzten die Beiden aus und brausten von der Landeshauptstadt bis nach Sulzbach, wo ihre Spritztour letztlich aufflog.