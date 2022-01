Was Alkohol mit Menschen machen kann : Mann zeigte Polizisten in Nohfelden den Mittelfinger

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Nohfelden Ein offenkundig betrunkener Mann ist am Samstag aus einer Gaststätte in Nohfelden herausgekommen und fing plötzlich und ohne erkennbaren Grund an, an einem Rohrpfosten mit Verkehrsschild herumzurütteln und zu reißen, so dass eine Beschädigung zu erwarten war.