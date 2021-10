Wer hat diese Frau gesehen? : Vorfall in Riegelsberg: Polizei fahndet nach mutmaßlicher Trickdiebin

Riegelsberg Im Juni ist ein Mann in Riegelsberg Opfer eines Trickbetrugs geworden. Die Polizei sucht die mutmaßliche Täterin nun mit einem Foto.

Am 10. Juni wurde dem Geschädigten laut Polizei in Riegelsberg unter anderem die EC-Karte mit PIN gestohlen. Anschließend hob die mutmaßliche Täterin in der Filiale der Bank 1 Saar in Riegelsberg 1000 Euro ab.