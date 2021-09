Taten im Frühjahr : Mutmaßlicher Exhibitionist in Saarbrücker Studentenwohnheim: Polizei veröffentlicht Phantombilder

Saarbrücken Im Frühjahr ist ein mutmaßlicher Exhibitionist zweimal in einem Saarbrücker Wohnheim aufgetaucht. Die Polizei erhofft sich nun von zwei Phantombildern weitere Hinweise zum Täter.

Am 28. März und 1. Mai hielt sich der Mann vormittags im Gemeinschaftsraum eines Saarbrücker Studentenwohnheims auf. Er stellte sich laut Polizei vor die Geschädigten, die sich in diesem Moment allein in dem Raum aufgehalten hatten und manipulierte an seinem Glied.