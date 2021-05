Fahndung beendet : Nach Schüssen auf den Sohn: Mutmaßlicher Schütze von Homburg-Beeden tot aufgefunden

Foto: BeckerBredel 8 Bilder Familiendrama in Homburg: Vater schießt auf seinen Sohn

Homburg Nach der schockierenden Tat in Homburg-Beeden ist die Fahndung nach Jochen L. jetzt beendet. Der mutmaßliche Schütze, der gestern aufgrund von Schüssen auf seinen Sohn gesucht wurde, wurde am Morgen tot in Homburg aufgefunden.

Das bestätigte die Polizei am Mittwoch. Der 51-Jährige sei am Morgen gegen 9 Uhr im Bereich Homburg tot aufgefunden worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor, schreibt die Polizei.

Der 51-Jährige soll am Montagabend mehrfach auf seinen eigenen Sohn geschossen haben und dann geflohen sein. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann bereits polizeibekannt gewesen.

