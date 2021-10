Wer kennt den Besitzer? : Katze in Kirkel erschossen – Polizei sucht Hinweise

Katze in Kirkel erschossen – Polizei sucht Hinweise

Kirkel An einer Landstraße bei Kirkel wurde eine tote Katze gefunden. Das arme Tier ist laut Polizeiangaben jedoch nicht etwa angefahren, sondern angeschossen worden. Nun sucht die Polizei Hinweise.

Ein grausiger Fund in der Nacht: Eine tote Katze wurde am Donnerstag gegen 23.15 Uhr an der Landstraße L 219 etwa 70 Meter vor dem Ortseingang von Kirkel-Altstadt gefunden. Das ist traurig, aber noch kein Fall für die Polizei, sollte man meinen. Doch das Tier ist nicht etwa angefahren worden, sondern wurde anscheinend von einem unbekannten Täter mit einer Schusswaffe getötet. Das teilt die Polizeiinspektion Homburg mit.