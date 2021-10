Fahrer flieht vom Unfallort : Auto schmettert in Eppelborn in Treppe

Auto schmettert in Eppelborn in Treppe

Eppelborn Laut Angaben der Feuerwehr Eppelborn ist am Samstagmorgen ein Auto in die Treppe vor der Haustür eines Wohnhauses gerast. Verletzt worden sei jedoch niemand.

Am frühen Samstagmorgen ist in Eppelborn ein Auto in die Treppe eines Wohnhauses gerast. Sowohl Treppe als auch Fahrzeug erlitten einen Totalschaden. Das teilt die Feuerwehr Eppelborn in einem Facebook-Beitrag mit.