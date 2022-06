Polizei sucht Zeugen : Autos beschädigt und Kennzeichen gestohlen in St. Ingbert

Autos beschädigt und Kennzeichen gestohlen in St. Ingbert

St. Ingbert In nur einer Nacht wurden mehrere Autos in St. Ingbert beschädigt und ein Nummernschild gestohlen. Die Polizei geht momentan jedoch von keinem Zusammenhang aus.

Gleich zwei beschädigte Autos und ein gestohlenes Kennzeichen in einer Nacht meldet die Polizeiinspektion St. Ingbert. Die bisher unbekannten Täter haben in allen drei Fällen vermutlich in der Nacht von Freitag, 3. Juni, auf Samstag, 4. Juni, zugeschlagen.