Zeitweise Vollsperrung zwischen Schwalbach-Hülzweiler und Nalbach : Brennender Lkw auf der A8 Richtung Saarlouis unterwegs: Reifenplatzer geht noch glimpflich aus

Foto: dpa/Stefan Puchner

Schwalbach Am Donnerstagabend hat ein brennender Lkw auf der A8 Richtung Saarlouis Polizei und Feuerwehr in Atem gehalten. Was bisher bekannt ist.

Der Lkw war am Donnerstagabend (2. Juni) zwischen den Anschlussstellen Schwalbach-Hülzweiler und Nalbach auf der A8 in Richtung Saarlouis in Brand geraten. Ursache ist laut Polizei ein vermutlich heißgelaufener Hinterreifen, der letztlich platzte. Das Feuer griff schließlich auf den Lkw über. Auch eine an die A8 angrenzende Wiese fing Feuer.

Der Lkw-Fahrer war mit dem brennenden Fahrzeug bis zur Anschlussstelle Nalbach gefahren und wollte dort die Autobahn verlassen. Auf dem Weg verlor er brennende Reifenteile. Sattelzug und Anhänger brannten teilweise aus. Bei dem Rettungseinsatz wurde laut Polizei niemand verletzt.