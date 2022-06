Mutmaßlicher Täter vorläufig festgenommen : Ladendieb bedroht Verkäufer in Saarbrücker Sportartikelgeschäft mit Messer

Saarbrücken Am Mittwochabend hat ein 36-jähriger Mann in einem Sportartikelgeschäft in Saarbrücken einen Ladendiebstahl begangen. Als er von einem Verkäufer angesprochen wurde, bedrohte der Dieb ihn mit einem Messer. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter in der Nähe Tatorts fassen.

Gegen 17.45 Uhr am Mittwoch (1. Juni) trieb der 36-jährige Ladendieb in einem Sportartikelgeschäft in der Saarbrücker Bahnhofstraße sein Unwesen. Nachdem der mutmaßliche Täter das Geschäft samt Diebesgut im Wert von rund 90 Euro verlassen wollte, wurde er laut Polizei von einem Verkäufer angesprochen und aufgefordert stehen zu bleiben.

Daraufhin bedrohte der 36-Jährige den Angestellten mit einem Messer. Noch in der Nähe des Tatortes konnte der Mann schließlich von einem Wach- und Streifenkommando vorläufig festgenommen werden. Gegen den bereits aktenkundigen Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen schwerem räuberischem Diebstahl eingeleitet. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde er am Mittwoch dennoch auf freien Fuß gelassen.