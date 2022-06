Volllsperrung in Hirstein : Zwei Fahrer bei Unfall verletzt

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Hirstein Eine etwa einstündige Sperrung der Fahrbahn hatte am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall in der Birkenfelder Straße (B41), in Hirstein zur Folge. Grund waren die polizeiliche Unfallaufnahme und die Bergung der beteiligten Autos.