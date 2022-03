Polizei sucht nach Täter und Zeugen : Mann schleppt fremdes, geparktes Auto ab – mehrere Unfälle und hoher Sachschaden

Schiffweiler Am vergangenen Mittwoch wurde ein Auto in Schiffweiler abgeschleppt. Dabei hatte der Wagen dort ordnungsgemäß geparkt. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Polizei ermittelt.

In Schiffweiler hat am vergangenen Mittwocheine eine bislang noch unbekannte Person unerlaubt ein Auto abgeschleppt – und dabei für einen hohen Sachschaden gesorgt.

Laut Polizei hatte der Unbekannte am 2. März ein Auto, das ordnungsgemäß in der Michelstraße parkte, an seinen Geländewagen befestigt. Daraufhin machte er sich in Richtung Klosterstraße auf – und verursachte währenddessen gleich mehrere Unfälle.