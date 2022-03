16-Jähriger Autofahrer gesteht : Ohne Führerschein auf der Fahrt zur Kneipe

Weiskirchen Ein 16-Jähriger ohne Fahrerlaubnis machte frühen Sonntagmorgen eine Spritztour in Weiskirchen. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, hielten Beamte den 16-Jährigen gegen 2.45 Uhr in Konfeld an, da der Wagen verdächtig unsicher geführt wurde.