Polizei sucht Zeugen : Ehemaliger Fernmeldebunker bei Dagstuhl aufgebrochen – vierstelliger Sachschaden

Dagstuhl Offenbar zwischen Mitte Dezember und jetzt sind die Eingangstüren des ehemaligen Fernmeldebunkers bei Dagstuhl gewaltsam aufgebrochen worden, wobei ein hoher Sachschaden entstand. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Wann genau das passiert ist, ist noch nicht bekannt. Auf SZ-Anfrage erklärt ein Sprecher, dass die Stadt Wadern den abgelegenen Bunker regelmäßig kontrollieren lässt. Bei der letzten Kontrolle Mitte Dezember sei der Bunker noch unbeschadet gewesen; bei der Kontrolle am Samstag habe man die Schäden bemerkt und sofort die Polizei verständigt. Es muss also in der Zeit zwischen den beiden Kontrollen in den Bunker eingebrochen worden sein.