Auto brannte in Hassel : Hoher Schaden durch Auto-Brand

Hassel Am Dienstagmorgen (1. März) gegen 3 Uhr meldete ein Anwohner ein brennendes Auto in der Rittershofstraße in Hassel. Durch die Hitzeentwicklung wurden zwei umliegend geparkte Fahrzeuge, sowie ein Tor einer Garage ebenfalls beschädigt.

Die Feuerwehr verhinderte weiteres Unheil. Der Schaden wird auf 35000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.