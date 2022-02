Vorfahrt genommen : 56-Jähriger baut Unfall in St. Wendel – fünf Personen verletzt

Foto: dpa/Carsten Rehder

St. Wendel Schwerer Unfall an der Kreuzung Am Rondell/Urweilerstraße in St. Wendel. Neben drei Kindern, die leicht verletzt wurden, mussten zwei Frauen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Verkehrsunfall mit drei Autos sind in St. Wendel fünf Personen verletzt worden, darunter zwei so schwer, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel erst am Donnerstag mitteilt, ereignete sich der Unfall bereits am Montag gegen 12.15 Uhr an der Kreuzung Am Rondell/Urweilerstraße/ Balduinstraße/Ostertalstraße.

56-Jähriger nimmt 36-Jährigen die Vorfahrt

Dort wollte ein 56-Jähriger aus Rheinland-Pfalz von der Balduinstraße in die Ostertalstraße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 36-Jährigen, die auf der Straße „Am Rondell“ in Richtung Urweiler Straße unterwegs war. Beim Versuch, dem 56-Jährigen auszuweichen, geriet die Fahrerin jedoch in den Gegenverkehr und stieß mit dem Auto einer 37-Jährigen zusammen.

Zwei Frauen schwer verletzt im Krankenhaus

Die beiden Frauen mussten schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. In dem Auto der 36-jährigen Frau aus St. Wendel saßen eine Fünfjährige und eine 14-Jährige. Sie wurden leicht verletzt. Auch im Auto der 37-Jährigen saß eine Vierjährige, die ebenfalls leicht verletzt wurde. Der 56-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt.