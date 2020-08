Gastronomie : Wern’s Mühle lädt zur Sommerfrische ins Ostertal ein

Mitten im Grünen wird festlich aufgetischt. Foto: Theresia Keller

„Urlaub zu Hause“ – nach diesem Motto bieten das Restaurant Wern’s Mühle in Ottweiler-Fürth und einige Mitveranstalter am Samstag, 15. August, ab 15 Uhr, die „Saargau-Sommerfrische im Ostertal“ an.

Reservierung erforderlich. „Die regionalen Produkte aus dem Saargau wie Fisch, Käse und Wein werden auf einer langen weißen Tafel in den grünen Wiesen des Ostertal zu einem besonderen 5-Gang Menü verarbeitet und serviert“, versprechen die Gastgeber, Theresia und Markus Keller. Der Küchenchef ist „Genuss-Gastwirt Saarland 2017/2018“.

Los geht es um 15 Uhr mit Pro Secco und Fischhäppchen. Zuvor besteht die Möglichkeit zur Besichtigung der Historischen Ölmühle Wern, zu einer Ziegenwanderung (ausschließlich mit Vorreservierung) oder zu einer Rundwanderung auf dem Premiumwanderweg „Mühlenpfad“ (zirka drei Stunden ein).

Die Mitveranstalter sind das Forellengut Rosengarten in Trassem, der Altfuchshof Kahren, das Weingut & Brennerei Peter Greif sowie Slow food Saarland.