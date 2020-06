Initiative „Genuss Region Saarland“ : Familie Keller setzt auf eine kreative Regionalküche

Ein preisgekröntes Gericht aus dem Landhaus Wern’s Mühle: Zanderfilet mit Gefüllten und Wallnuss-Schmelze. Foto: Thomas Reinhardt

Bei der Initiative „Genuss Region Saarland“ ziehen einheimische Gastronomen und Erzeuger an einem Strang.

Das Saarland ist eine Genuss-Region. Essen und Trinken wird hier seit vielen Jahren groß geschrieben. Der Michelin- und andere Restaurantführer vergeben regelmäßig Höchstnoten und viele positive Bewertungen. Im kleinen Bundesland findet man gleich zwei Drei-Sterne-Köche: Klaus Erfort in Saarbrücken und Christian Bau in Perl-Nennig. Und etliche weitere Betriebe sorgen für eine hohe Genusskultur, das Motto „Hauptsach gudd gess“ ist hier in aller Munde.

„Um mit der Qualität ihrer Küche und den regionalen Produkten möglichst viele Menschen zu begeistern, haben sich Produzenten und Gastronomen in der Initiative „Genuss Region Saarland“ zusammengeschlossen“, schreibt die Tourismus Zentrale Saarland (TZS) auf ihrer Homepage. „Sie alle sorgen dafür, dass im Saarland Regionales, Traditionelles und auch Innovatives immer frisch und als Genuss-Erlebnis auf den Tisch kommt“, so die TZS.

Um sich als Genuss-Gastgeber bezeichnen zu dürfen, müssen die Gastronomen einen bestimmten Anteil an saarländischen Gerichten und regionalen Erzeugnissen anbieten. Aktuell gehören der Initiative Genuss Region Saarland 59 Partner an, davon 27 Gastronomen und 32 Produzenten. Es sind Spitzen-Restaurants wie das Esplanade in Saarbrücken, Hämmerle’s Restaurant in Blieskastel-Webenheim und die Niedmühle in Rehlingen-Siersburg-Eimersdorf vertreten, ebenso über viele Jahre erfolgreiche Familienbetriebe wie der Gräfinthaler Hof in Bliesmengen-Bolchen, das Landhotel Saarschleife in Orscholz, Wern’s Mühle in Ottweiler-Fürth oder das Gasthaus Unter der Linde in Saarbrücken. Sie alle stehen für eine regionale Küche, bei dem das Produkt genauso wichtig ist wie die Zubereitung. Vom Milchbauern und Käseproduzenten bis zum Ölhersteller und Winzer, vom Metzger und Bäcker bis zum Koch – sie alle wollen dafür sorgen, dass im Saarland Regionales, Traditionelles und Innovatives frisch und als Genuss-Erlebnis auf den Tisch kommt.

Einer der Köche ist Markus Keller, Saarlands Genussgastwirt des Jahres 2017/2018 und Inhaber der Wern‘s Mühle in Ottweiler-Fürth. Keller liebt das Kochen und seine Heimat. Als saarländischer Genussbotschafter hat er sich „Mut für Neues“ auch auf die Kochschürze geschrieben. Er hat die Jury des Wettbewerbes mit seiner innovativen Variation von Gefüllten an Zanderfilet und Sommergemüse überzeugt und gezeigt, wie viel kulinarisches Potenzial im Saarland steckt. Die Kartoffelklöße werden anstatt mit Hackfleisch oder Leberwurst mit frischem Blattspinat und cremigem Frischkäse von der Dorf- und Schaukäserei Hirztaler in Illingen-Hirzweiler gefüllt. Eine Wallnuss-Schmelze ergänzt den modernen „Gefüllten“ mit einer wunderbar harmonierenden Geschmacksnote. Die Schmelze besteht aus hausgemachtem Walnussmehl aus eigener Herstellung in der Historischen Ölmühle. Das Gericht (auf Vorbestellung) sieht hervorragend aus und schmeckt auch so, wir konnten uns bei einem Besuch bei Familie Keller davon überzeugen. Seit acht Jahren führen die Herzblut-Gastronomen das beliebte Landhaus mit Hotel (acht Zimmer) und Restaurant im Ostertal, verschiedene Räume, ein Biergarten vor dem Haus mit einem fast 100 Jahre alten Kastanienbaum und eine Sonnenterrasse hinter dem Haus im Grünen mit Blick auf die Oster locken Besucher von nah und fern an. Markus und Theresia Keller arbeiten mit etlichen regionalen Erzeugern zusammen, bieten ihren Gästen eine kreative, saisonale Frischeküche. Da gibt es zum Beispiel Klassiker wie der Tafelspitz aus dem Wurzelsud mit Meerrettichsauce, Preiselbeeren und Bratkartoffeln oder Wern’s Mühlenschnitzel vom St. Wendeler Landschwein mit Champignonrahmsauce und hausgemachten Spätzle vom Brett. Oder moderne, pfiffige Gerichte wie die Mühlen Bowl mit Blattsalat, Zitronenkraut, Kichererbsen, Grillgemüse, Cous-Cous, Räucherfisch vom Forellengut Rosengarten und Himbeer-Vinaigrette oder Wern’s Mühlenburger vom English Longhorn Kalb aus der Region mit frittierten neuen Kartoffeln.

Eine neue Spezialität im Restaurant Wern’s Mühle: Roher, ungepökelter Schinken – sehr lecker. Er stammt von der Metzgerei Petermann in Oberwürzbach. Foto: Thomas Reinhardt

Der Kartoffelklos ist mit Spinat und Frischkäse gefüllt. Foto: Thomas Reinhardt

Markus Keller aus Fürth. Foto: Thomas Reinhardt