Die Kids haben ihren Spaß am Saar-Radweg. Der ist ideal, um sich für die Tour einzurollen, danach wird es knackiger, aber nicht weniger schön. Foto: ajk

REHLINGEN Heute mal etwas für ambitioniertere Familien: vom Saartal auf den Gau und durchs Niedtal zurück. 35 Kilometer mit 220 Höhenmetern.

In einem weiteren Punkt weichen wir vom Vorschlag der TZS ab: Wir starten nicht am Merziger Yachthafen, sondern am Wanderparkplatz Niedmündung. Wer mit der Bahn anreist, wählt den Zustieg ab Bahnhof Fremersdorf über die Fußgängerbrücke auf die linke Saarseite. Beide Einstiege haben den Vorteil, dass man sich auf den ersten Kilometern auf dem Saar-Radweg einrollen kann und nicht sofort nach dem Start den heftigen Anstieg auf den Gau vor sich hat.