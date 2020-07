Nachhaltige Kommune : Ottweiler lebt „global nachhaltig“

Ottweiler Die Stadt ist Teil eines Landes-Projekts, das sich den Zielen der Vereinten Nationen verschreibt.

Das Thema Nachhaltigkeit beschäftige Ottweiler schon lange, sagt der Rathauschef. Bereits 1999, als der Begriff noch nicht en vogue war, sei Ottweiler Klimaschutzgemeinde gewesen. Daraus habe sich nachhaltiges Denken entwickelt. Der Wunsch, an dem aktuellen Landesprojekt teilzunehmen, sei in der Verwaltung entstanden. Christoph Hassel vom Umweltamt ist dafür zuständig. Aktuell überlege die Verwaltung, ob sie einen Klimaschutzmanager anstelle. Sie hat sich auf den Weg zur Fair-Trade-Kommune gemacht, möchte ein Quartierkonzept für die Altstadt erstellen, Umweltbildung in die Schulen bringen (Kinderklima-Konferenz), gemeinsam mit dem Wasserversorger Trinkwasserpumpen optimieren, den Ausbau grüner Energie vorantreiben.

Das Thema werde schnell auf Umweltschutz verengt, sagt Schäfer. Im Prozess der aktuellen Kampagne habe er in der Zusammenarbeit mit Ifas gesehen, wie breit das Spektrum hingegen ist. Schäfer: „Das war ein Augenöffner für uns.“ Unter anderem gehört zum Projekt, mit einer Kommune in einem weniger entwickelten Land zusammenzuarbeiten. Ottweiler hat die Stadt Belén in Costa Rica, Mittelamerika, zum Partner. Schäfer und Hassel haben die Stadt besucht, eine Abordnung war im Saarland. Die Lebenssituation sei in Belén eine ganz andere, erläutert Schäfer. Das Gefälle zwischen Arm und Reich sei immens, Arbeitslosigkeit und Kriminalität hoch. Ziel ist es, nachhaltige Ideen mitzufinanzieren. Der Bund zahle dabei 90 Prozent. Vorteil zur früheren Entwicklungshilfe: Die Projekte laufen auf kommunaler Ebene. „Es geht um Verantwortung vor Ort, nicht um Besserwisserei“, sagt der Verwaltungschef. Ottweiler unterstütze ein soziales Projekt in der Partnerstadt, das Kinder und Jugendliche aus konfliktträchtigen Familien herausholt mit sportlichen Angeboten. Dazu benötige die Verwaltung Beléns einen Bus. Dessen Beschaffung steht gerade auf dem Plan. Wobei dies einfacher klinge, als es sei. Rathaus-Mitarbeiter Hassel habe sich in die Antragstellung eingearbeitet über mehrere „Webinare“, also Seminare im Internet. Die Bürokratie grüßt.