Deftiges mit Speck Hoppelpoppel: Kartoffeln vom Vortag gehen auch zum Frühstück

1. Kartoffeln waschen und in reichlich gesalzenem Wasser circa 25 Minuten lang gar kochen.2. In der Zwischenzeit die Zwiebeln schälen und in feine Würfel schneiden. Den Speck ebenfalls fein würfeln. 3. Die Kartoffeln leicht abkühlen lassen und lauwarm pellen. Anschließend in circa 0,5 Zentimeter dicke Scheiben schneiden.4. Die Kartoffelscheiben mit Öl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze anbraten. Speck und Zwiebeln hinzugeben und alles goldbraun braten. 5. Die Eier mit Kümmel, Salz und Pfeffer verquirlen und über die Kartoffeln geben. Unter gelegentlichem Rühren stocken lassen.6. Majoran und Petersilie waschen, trocken schütteln und fein schneiden. Beides über die Kartoffeln geben. Serviert wird Hoppelpoppel mit Essiggurken.