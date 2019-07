Kegel-WM : Medaillensammlung wird immer größer

heusweiler-Dilsburg So allmählich wird es eng im Trophäen-Schrank: Veronika Ulrich hat bei den Kegel-Weltmeisterschaften in Langenfeld wieder richtig abgeräumt. Die 30-Jährige vom Bundesligisten KSC Dilsburg holte zweimal Gold und zweimal Silber.

Dass es Spaß machte, war bei dieser Bilanz kein Wunder: Ulrich gewann Gold mit der Mannschaft. Sie war beim Triumph mit der Weltrekord-Zahl von 3661 Holz aber nur Ersatzspielerin. Voll im Einsatz war die Saarländerin dagegen in der Disziplin Tandem, wo sie mit Maike Killadt vom RSV Samo Remscheid Weltmeisterin wurde. „Dieser Titel hat mich am meisten gefreut“, sagt die 30-Jährige. Zum Einen, weil mit der Goldmedaille in dieser Disziplin nicht unbedingt zu rechnen war. Zum Anderen, weil das deutsche Duo bei den Titelkämpfen zum ersten Mal gemeinsam auf der Bahn stand. „Maike spielt normalerweise mit ihrer Schwester Tanja zusammen. Sie konnte dieses Mal berufsbedingt aber nicht an der WM teilnehmen“, berichtet Ulrich, die sich mit Killadt mit 736 Holz vor dem zweiten deutschen Duo im Wettbewerb, den Bundesliga-Spielerinnen Cathrin Bertermann von Preußen Lünen und Katharina Schmitz von der SG Aachen-Knickertsberg, durchsetzte.

Wie viele Medaillen Ulrich nun schon bei ihren vier WM-Teilnahmen gesammelt hat, kann die Bürokauffrau aus dem Kopf heraus gar nicht genau sagen: „Ich weiß es ehrlich nicht, es müssten so 18 bis 19 sein.“ Für Ulrich steht nun erst mal eine Pause an. „Anfang August werde ich dann wieder ins Training mit dem KSC Dilsburg einsteigen“, kündigt die 30-Jährige an. Der deutsche Vizemeister aus dem Heusweiler Gemeindeteil wird in der kommenden Bundesliga-Spielzeit übrigens erstmals seine Heimspiele im Landkreis Neunkirchen austragen: Dilsburg tritt künftig auf der Anlage des TuS Wiebelskirchen und nicht mehr auf der Bahn des KSC Landsweiler bei Lebach an. Die neue Doppel-Weltmeisterin hat also bald echte Heimspiele in der Bundesliga. „Für mich und einige meiner Mitspielerinnen, die auch aus Neunkirchen und Umgebung stammen, passt das gut“, freut sich die 30-Jährige.