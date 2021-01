Volleyball : TV Holz und TV Bliesen gehen wieder ans Netz

Saarbrücken Volleyballer nach siebenwöchiger Pause gefordert.

Nach sieben Wochen Pause gehen die Volleyball-Zweitligisten TV Holz und TV Bliesen an diesem Wochenende wieder ans Netz. Die Volleyball-Bundesliga (VBL) hatte zuvor entschieden, den Spielbetrieb in den 2. Ligen aufgrund der Corona-Pandemie zwischen 14. Dezember und 10. Januar ruhen zu lassen. Davon betroffen waren zwei Spieltage.

Anfang Januar teilte die VBL den Vereinen mit, dass danach wieder gespielt werden soll. Allerdings können Partien verlegt werden, wenn der Inzidenzwert im Landkreis eines der beteiligten Teams über 200 ist. Davon machten am vergangenen Wochenende Bliesen und Holz Gebrauch. Die Männer aus Bliesen verlegten ihre Partien in Leipzig und Gotha. Die Holzer Frauen verschoben das Heimspiel gegen Altdorf.

An diesem Wochenende gehen beide Saar-Clubs wieder ans Netz: Holz empfängt am Sonntag um 16 Uhr an der Saarbrücker Hermann-Neuberger-Sportschule den TV Waldgirmes. Dabei wird bei den Prowin Volleys nach der Trennung von Trainer Henner Brockmeier erstmals Interimstrainer Frederik Scheller auf der Bank sitzen.