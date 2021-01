Volleyball : Es steht einfach zu viel auf dem Spiel

Schluss mit dem Irrsinn: SZ-Redakteur Peter Wilhelm fordert Pause bis Ende März.

Ja, ich gebe zu: Auch ich gucke mir die Fußball-Bundesliga gerne an. Denn es ist eine schöne Ablenkung vom täglichen Dauerfeuer an Corona-Hiobsbotschaften. Es hat so was von Normalität – und so etwas brauchen wir ja auch mal. Aber brauchen wir im Moment wirklich die 2. Basketball- oder die 2. Volleyball-Bundesliga? Nein! Denn es gibt zwar nichts Schöneres, als Volleyball zu spielen. Aber es gibt auch nichts Irrsinnigeres, als derzeit eine Mannschaft quer durch die Republik – von Bliesen nach Leipzig – zu schicken, um unter Ausschluss der Öffentlichkeit Bälle zu schmettern. Dafür steht wirklich zu viel auf dem Spiel. Das sollten auch die Sportverbände mal merken, die – koste es, was es wolle – an den Spielplänen festhalten. Eine Pause bis Ende März wäre wichtig.