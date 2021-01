Kostenpflichtiger Inhalt: Fußball-Regionalliga Südwest : Elversberger Tekerci fällt gegen Hoffenheim aus

Flügelflitzer Sinan Tekerci fehlt der SV Elversberg im nächsten Spiel. Foto: Heiko Lehmann

Elversberg Zum Abschluss der englischen Woche empfängt die SV Elversberg an diesem Samstag (14 Uhr) die TSG Hoffenheim II im Stadion an der Kaiserlinde. Der Abschluss ist zugleich ein Start. Die SVE hat in den nächsten zehn Tagen drei Spiele vor der Brust, die ein selbst ernannter Aufstiegskandidat in der Fußball-Regionalliga Südwest eigentlich gewinnen muss.