2. Bundesliga Der FCK Abstiegskampf: „Es geht einfach darum, Herz zu zeigen“

In der Pfalz geht das Abstiegsgespenst um: Nach 2018 droht dem 1. FC Kaiserslautern erneut der Absturz in die 3. Fußball-Liga. Fünf Spiele bleiben den Roten Teufeln noch, um ein Szenario wie vor sechs Jahren zu verhindern. Das Heimspiel an diesem Samstag um 13 Uhr gegen den direkten Rivalen SV Wehen Wiesbaden (31 Punkte) ist eines, das der FCK (29 Punkte) fast schon gewinnen muss.