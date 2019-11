Handball : Trainer Grgic verlässt die VTZ am Saisonende

Trainer Grgic verlässt die VTZ am Saisonende

Zweibrücken Handball-RPS-Oberligist VTZ Saarpfalz und Trainer Danijel Grgic gehen am Saisonende getrennte Wege. Das teilte der Tabellenfünfte mit. Grgic, ehemaliger Kopf und Führungsspieler der HG Saarlouis und seit vier Jahren nun Trainer bei der VTZ, wolle laut Verein kürzertreten.

Der Aufwand für Beruf und Sport sowie die langen Anfahrten in die Westpfalz hätten in den vergangenen Jahren viel Kraft gekostet. Grgic hatte mit der VTZ den Aufstieg in die 3. Liga geschafft, war aber nach einer Spielzeit direkt wieder abgestiegen.