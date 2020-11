Portrait Daniel Weiß vom TuS Lappentascherhof : Ein Stürmer mit Tore-Garantie 

Homburg Daniel Weiß, aktuell beim A-Kreisligisten TuS Lappentascherhof, trifft seit Jahren in verschiedenen Ligen nach Belieben. Doch seit jungen Jahren kämpft er auch gegen das Verletzungspech.

„Nach knapp drei Spielzeiten wechselte ich zum SV Reiskirchen, der anschließend die Spielgemeinschaft mit der SG Erbach und dem FSV Jägersburg gründete. In der A-Jugend sammelte ich meine erste Erfahrung beim Training der Aktiven der SG Erbach, bis ich letztendlich nur noch aktiv in der zweiten Mannschaft der SG aufgelaufen bin“, berichtet der Torjäger. Von der SG Erbach aus ging es im Sommer 2016 zum TuS Lappentascherhof zurück, wo es auf Anhieb in der Kreisliga A Bliestal 34 Torerfolge zu feiern gab. Es folgte ein Abstecher zum damaligen Landesligisten ASV Kleinottweiler, für den Weiß in lediglich zehn Partien sechs Mal traf. Und auch nach seiner erneuten Rückkehr zum TuS Lappentascherhof lief es glänzend: Auch jeweils in der Kreisliga A Bliestal gab es 25 (Saison 2018/19) beziehungsweise 27 Tore (2019/20).