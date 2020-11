Lagerbericht der SG Höcherberg : Wie sich der Lockdown auf den Jugendfußball auswirkt

Ostsaarkreis Der Nachwuchs auch bei der SG Höcherberg fiebert der Nach-Corona-Zeit entgegen. Trainer Alfred Klein fürchtet aber Abgänge.

Die erneute Corona-Zwangspause stellt auch für viele Nachwuchsabteilungen in Fußball-Vereinen ein großes Problem dar. „Wie sollen wir die Kinder auch außerhalb des Trainingsbetriebs bei Laune halten und dafür sorgen, dass es auch in Sachen sportlicher Entwicklung kein komplett verlorenes Jahr 2020 wird?“, fragt man sich in so manchem Verein.

Im ersten Lockdown habe auch eine Klopapier-Challenge für Abwechslung gesorgt. Die per Handy zugesendeten Beiträge seien zu einem Film zusammengeschnitten worden. „Wir wären froh, mit den Kindern wieder mittelfristig trainieren zu dürfen. Nach den Rückmeldungen in unserer Whats-App-Gruppe sieht es erneut so aus, dass uns zum Glück alle Kinder erhalten bleiben“, sagt Klein und ergänzt: „Fällt allerdings das Training nun noch längere Zeit aus, gehe ich auch von Abmeldungen aus. Einige Kinder merken vielleicht dann, dass ihnen der Fußball nicht so sehr fehlt und daddeln lieber künftig in ihrer Freizeit. Und gerade für uns als kleinen Verein, bei dem der Spaß über den Ergebnissen steht, wäre das eine Katastrophe. Wir sind ja in erster Linie als Trainerteam da, um die Kids von der Straße wegzuholen und ihnen viel Spaß im Training zu bieten. Außerdem sind wir eine richtige Multi-Kulti-Truppe und wollen den Kleinen auch mit auf den Weg geben, wie man unabhängig von seiner Hautfarbe und Herkunft her miteinander umzugehen hat.“