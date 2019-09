Regionalliga Südwest : FCH kann den Anschluss an die Spitze herstellen

Homburg Die Leistungskurve zeigt beim FC Homburg klar nach oben.

Der Fußball-Regionalligist hat sich nach den Siegen über Kickers Offenbach (2:1) und bei der SV Elversberg (3:2) auf den sechsten Platz vorgearbeitet. Mit einem Erfolg bei der TSG Hoffenheim II am Samstag um 14 Uhr kann der FCH den Anschluss an die Spitze herstellen.

Mit der Frage, warum der FCH erst nach dem verpatzten Saisonauftakt die nötige Leidenschaft an den Tag gelegt hat, will sich Torhüter David Salfeld nicht beschäftigen. „Darum dürfen wir uns nicht mehr kümmern. Wir müssen nur im Hinterkopf behalten, dass es so nicht geht“, sagt der gegen die SVE bärenstarke Schlussmann.

Personell stehen „drei große Fragezeichen“ im Raum, wie FCH-Trainer Jürgen Luginger erklärt. Kevin Maek stand nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel am Donnerstag wieder auf dem Trainingsplatz. Gleiches gilt für den an Adduktorenproblemen leidenden Serkan Göcer und Daniel di Gregorio, der Innenbandprobleme hat. Dazu ist Luca Plattenhardt nach seiner Roten Karte in Elversberg für drei Spiele gesperrt. „Wir müssen am Samstag als Mannschaft funktionieren“, sagt Luginger, der den kommenden Gegner hoch einschätzt.“