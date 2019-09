Herrensohr : Der TuS will wieder die Nummer eins sein

Herrensohr Herrensohr möchte in der Basketball-Oberliga beste saarländische Mannschaft bleiben. Zum Auftakt geht’s zum Aufsteiger.

„Wir wollen die beste saarländische Mannschaft in der Basketball-Oberliga bleiben.“ Mit dieser Kampfansage startet der TuS Herrensohr in die an diesem Wochenende beginnende Saison. Der neue Trainer Michael Freis will wieder vorne mitspielen. In der vergangenen Saison landete der TuS auf dem vierten Tabellenplatz. Freis löste Martin Schmitt ab. Er kam vom Landesligisten TV Kleinblittersdorf an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der Realschullehrer lief als Jugendspieler sieben Jahre lang für den TuS Herrensohr auf. Deswegen weiß der 38-jährige genau, auf was er sich bei seinem neuen, alten Verein am meisten freut: „Das Publikum bei den Heimspielen ist etwas ganz besonderes. Das ist einzigartig in der Liga.“