TBS Saarbrücken : Dem Neuen sind die Fortschritte wichtiger als die Platzierungen

Saarbrücken Christian Mautes will als Trainer des TBS Saarbrücken Struktur in die Mannschaft bringen. Gegner im ersten Saisonspiel ist zuhause der ASC Theresianum Mainz II.

Nun ist er beim TBS Saarbrücken gelandet. „Wir haben hart an uns gearbeitet und versucht Struktur in das Team hineinzubringen“, sagt Mautes über die Saisonvorbereitung mit seinem neuen Club: „Es hat zuvor kaum Absprachen zwischen den Spielern gegeben, vieles in einer Partie ist durch Zufall entstanden. Ich sehe unsere Stärken in der Offensive. In der Verteidigung haben wir noch viel Potential.“